Политолог объяснил, зачем американцам финские военные базы

Эксперт по ВМФ, историк флота Дмитрий Жаворонков в эфире Tsargrad.tv прокомментировал известие о подписании США и Финляндией соглашения о сотрудничестве в области обороны, позволяющего американцам получить доступ к финским военным базам.

Ожидается, что американский военный контингент расположится в том числе на острове Руссаре. По словам аналитиков, оттуда удобно контролировать вход в Финский залив. Эксперты не исключают, что одна из целей США — «запереть» российский флот.

«Впрочем, я думаю, определенное военно-техническое сотрудничество у Финляндии с американцами велось и до этой истории с НАТО, поэтому ничего принципиально не поменялось. Мы будем приспосабливать и Балтийский флот, и ВМФ, и Ленинградский военный округ к этим новым реалиям», — отметил Жаворонков.

Представитель Кремля Дмитрий Песков до этого подчеркивал, что напряженность в отношениях России и Финляндии усилится, если Хельсинки подпишут с Вашингтоном договор о доступе к военным базам.

Российская сторона, по его словам, может только сожалеть в этой связи, потому что между двумя странами были «прекрасные отношения, никто никому не угрожал, никто не ущемлял интересы друг друга, было взаимное уважение».

14 декабря финская газета Helsingin Sanomat писала, что военные США получат доступ к 15 базам на территории Финляндии. По ее данным, открытие баз для американской армии предусмотрено условиями оборонного соглашения между Вашингтоном и Хельсинки.

Ранее сообщалось, что Финляндия получит от ЕК средства для хранилища на случай ядерной угрозы.