Работодатели смогут предоставить данные для воинского учета через госсистему

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить доступ работодателей к информационной госсистеме для предоставления сведений воинского учета. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Минобороны России совместно с Минцифры России с учетом ранее данных поручений организовать работу по обеспечению: <...> возможности предоставления работодателями сведений, необходимых для осуществления воинского учета, с использованием государственной информационной системы», — говорится в перечне поручений президента по вопросам призыва граждан на военную службу.

До этого Путин поручил Минобороны РФ провести осенний призыв в армию в 2024 году с использованием единого реестра.

Также он поручил организовать работу по формированию электронных повесток, предоставлению доступа к личному кабинету в реестре повесток. Осенний призыв в 2024 году пройдет в октябре — декабре.

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