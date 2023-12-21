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В Минобороны появится подразделение по внедрению цифровой системы воинского учета

Путин поручил внедрить в МО подразделение по электронному воинскому учету

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Макс Ветров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил создать в Минобороны РФ подразделение, которое будет заниматься внедрением и сопровождением цифровой системы воинского учета и реестра повесток. Об этом говорится на сайте Кремля.

Уточняется, что сформировать подразделение, а также определить замминистра обороны, который будет за нее отвечать, следует до 15 января 2024 года. Ответственным за исполнение поручения назначен глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Также российский лидер поручил Минобороны и Минцифры организовать работу по постановке граждан на воинский учет без личной явки в военкомат, направлению электронных повесток и автоматизации подтверждения права на отсрочку от службы. Соответствующие доклады Путин намерен заслушать до 15 января. Такие отчеты станут ежемесячными.

Кроме того, стало известно, что в 2024 году осенний призыв в армию пройдет уже с помощью единого реестра повесток.

Ранее сообщалось, что в OMV начали изучать указ Путина по активам России.

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