В Минобороны появится подразделение по внедрению цифровой системы воинского учета

Президент России Владимир Путин поручил создать в Минобороны РФ подразделение, которое будет заниматься внедрением и сопровождением цифровой системы воинского учета и реестра повесток. Об этом говорится на сайте Кремля.

Уточняется, что сформировать подразделение, а также определить замминистра обороны, который будет за нее отвечать, следует до 15 января 2024 года. Ответственным за исполнение поручения назначен глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Также российский лидер поручил Минобороны и Минцифры организовать работу по постановке граждан на воинский учет без личной явки в военкомат, направлению электронных повесток и автоматизации подтверждения права на отсрочку от службы. Соответствующие доклады Путин намерен заслушать до 15 января. Такие отчеты станут ежемесячными.

Кроме того, стало известно, что в 2024 году осенний призыв в армию пройдет уже с помощью единого реестра повесток.

Ранее сообщалось, что в OMV начали изучать указ Путина по активам России.