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Путин поручил организовать работу по формированию электронных повесток

Путин ждет доклад о постановке граждан на воинский учет без явки в военкомат

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил до 15 января 2024 года доложить о постановке на воинский учет и снятии с него без личной явки в комиссариат. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Соответствующие поручения даны Министерству обороны и Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

»Минобороны России совместно с Минцифры России с учетом ранее данных поручений организовать работу по обеспечению... б) формирования и направления повесток в электронной форме... г) предоставления гражданам автоматизированного доступа к личному кабинету в реестре повесток», — говорится в поручении.

В ноябре этого года правительство России подписало документ о приведении в соответствие нормативной базы в области воинского учета в части, касающейся изменения верхней границы призывного возраста до 30 лет.

Так, с 1 января 2024 года на срочную службу будут призывать россиян в возрасте от 18 до 30 лет. Соответствующий закон был принят в августе 2023 года.

Изменения были внесены в Положение о призыве на военную службу граждан Российской Федерации, Положение о воинском учете и Положение о военно-врачебной экспертизе.

В октябре этого года вступил в силу закон об увеличении штрафов до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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