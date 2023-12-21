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ВС РФ уничтожили позиции ВСУ под Донецком

МО РФ: артиллеристы уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком

Российские артиллеристы уничтожили скрытые позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Донецком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По информации ведомства, позиции ВСУ были уничтожены в ходе несения боевого дежурства. В результате украинские войска лишились нескольких единиц легкой бронетехники. Кроме того, артиллерийский удар пришелся по скоплению живой силы противника.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что ВСУ пытались атаковать регион с помощью беспилотника. Целью украинских войск были объекты на территории Суражского района области.

Немецкое издание Focus писало, что Вооруженные силы Украины ежедневно теряют по 800 военнослужащих. Помимо недостатка личного состава армия Украины сталкивается с проблемами в работе западной военной техники.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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