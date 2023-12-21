Израиль призвал к эвакуации главного города на юге сектора Газа

Власти Израиля отдали приказ об эвакуации гражданских лиц из центральной и южной частей города Хан-Юнис в секторе Газа. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), передает ТАСС.

По данным УКГВ, на указанной территории находятся 32 убежища, где расположились более 141 тысячи человек, которым ранее пришлось покинуть север палестинского анклава.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Израиль постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор Газа и начал массированные обстрелы.

5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. За неделю действия перемирия ХАМАС освободил 110 пленных заложников.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.