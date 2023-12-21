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В Германии рассказали о страхе ВСУ перед зимой

ZDF: солдаты ВСУ боятся наступления зимы и устали от конфликта

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Mstyslav Chernov/AP

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) устали от боевых действий, а Киев в принципе испытывает недостаток военнослужащих и боеприпасов. Об этом сообщила репортер немецкого телеканала ZDF Алиса Юнг.

По ее словам, солдаты Украины боятся наступления зимы и устали от конфликта с Россией.

«Жалобы становятся все громче, люди все сильнее критикуют [президента Украины] Владимира Зеленского, доверие к нему и правительству стремительно падает», — отметила она.

Юнг напомнила, как местные жители вспоминают зиму 2022-2023 года и российские удары по инфраструктуре. Они считают, что в этот сезон может возникнуть более сложная ситуация. По словам журналистки, продвижение ВСУ практически прекратилось.

До этого бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте говорил о том, что Украина не сможет одержать победу над Россией в военном противостоянии, поэтому единственный выход из сложившейся ситуации — мирные переговоры.

Портал Naharnet сообщил, что бойцы ВСУ становятся все мрачнее с приближением зимы из-за разочарования, что они перешли в режим обороны, а российские войска наращивают силы. В основном украинские бойцы жалуются на недостаток ресурсов для качественного обучения операторов беспилотников и ремонта машин в сжатые сроки.

Ранее президент Чехии заявил о неудаче контрнаступления ВСУ и больших потерях украинских войск.

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