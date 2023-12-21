Российские врачи извлекли в зоне СВО из спины солдата взрыватель

Бригада военных медиков из 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» успешно провела сложную операцию по удалению взрывателя от выстрела осколочного гранатомета (ВОГ) из мягких тканей спины военнослужащего. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей Минобороны России.

Операция была проведена на Купянском направлении военными врачами медицинского батальона 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад». Взрыватель находился рядом с позвоночником военнослужащего, что создавало дополнительные сложности. Однако, несмотря на возможность детонации снаряда во время операции, медицинский персонал успешно извлек его из тела пациента.

Все врачи и медицинский персонал были защищены бронежилетами, а других пациентов временно эвакуировали в безопасное место. Состояние пострадавшего не вызывает опасений.

Один из военных хирургов 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» по имени Расул отметил, что они просто выполняли свою работу и не испытывали страха. Для них важнейшим было спасти жизнь пациентов, добавил медик.

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