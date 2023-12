Список израильских военных передали в МУС для проверки на военные преступления

Неправительственная организация Democracy for the Arab World Now (DAWN) передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге список из 40 командиров Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) для проверки их на военные преступления, которые могли быть совершены в секторе Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera, передает ТАСС.

Они отдавали приказы, а также отвечали за планирование и проведение «израильских беспорядочных бомбардировок» в секторе Газе, заявила исполнительный директор DAWN Сара Ли Уитсон и подчеркнула, что эти 40 человек должны стать ключевыми подозреваемыми в любом расследовании МУС.

По ее словам, Израиль сделал все возможное, чтобы скрыть имена многих своих офицеров, однако они должны понять, что несут индивидуальную уголовную ответственность за преступления в секторе Газа.

17 ноября прокурор МУС призвал все стороны конфликта предоставлять информацию для расследования нарушений Римского статута в Палестине и о ходе военной операции Израиля в Газе, отмечает канал.

До этого газета The Wall Street Journal заявила, что ХАМАС отверг предложение Израиля о прекращении огня на одну неделю в обмен на освобождение удерживаемых лиц.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.