ХАМАС отверг предложение Израиля о новом обмене удерживаемых лиц

По информации газеты Wall Street Journal, палестинское движение ХАМАС отвергло предложение Израиля о прекращении огня на одну неделю в обмен на освобождение удерживаемых лиц. Египетские чиновники сообщают, что ХАМАС заявил о необходимости сначала вступления в силу прекращения огня, прежде чем обсуждать освобождение израильских заложников.

Газета отмечает, что отказ ХАМАС не означает провал переговоров, а скорее является стратегическим шагом для вынуждения Израиля сделать более серьезные уступки.

По условиям предложения, Израиль стремился освободить 40 заложников, включая женщин, детей и нуждающихся в лечении пожилых мужчин, в обмен на временное прекращение наземных и воздушных операций в секторе Газа на одну неделю. Кроме того, Израиль хотел разрешить больше гуманитарной помощи в анклав.

Согласно информации издания, военная группировка «Исламский джихад» (организация запрещена в России) также требует освобождения нескольких тысяч заключенных движения в обмен на более чем 100 израильских заложников, оставшихся в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.