Президент Чехии заявил о неудаче контрнаступления ВСУ и больших потерях украинских войск

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время летнего контрнаступления не смогли выполнить поставленные перед ними задачи и понесли большие потери, сообщает ТАСС.

По словам Павела, украинское контрнаступление не принесло ожидаемых результатов. На передовой больше нет существенного продвижения, зато имеются большие потери в людях и технике. Одной из основных причин неудач ВСУ президент Чехии посчитал недостаточную поставку Западом вооружений и оборудования Киеву.

В связи с этим, сказал Павел, ВСУ, возможно, следует сосредоточиться на укреплении обороны и не продолжать наступательные операции. Это позволит украинской армии сохранить силы перед весенними операциями.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что значительного сдвига в конфликте на Украине, который ожидали европейские страны, не произойдет.

До этого бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте говорил о том, что Украина не сможет одержать победу над Россией в военном противостоянии, поэтому единственный выход из сложившейся ситуации — мирные переговоры.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.