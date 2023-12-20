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Порошенко обрушился с критикой на ВСУ в Раде

Порошенко в ходе выступления в Раде раскритиковал ситуацию в ВСУ и на фронте

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Kyodo/Reuters

Экс-президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления в Верховной раде раскритиковал ситуацию в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и на фронте. Видео опубликовал YouTube-канал «Прямой».

«Сегодня утром я вернулся с фронта. И сказать, что там не хватает снарядов — ничего не сказать. Это то, что говорят наши военные. Сказать, что не хватает систем противовоздушной обороны, — ничего не сказать», — заявил Порошенко.

Также он сообщил, что на складах находятся десятки тысяч дронов, которые никто не отправляет на фронт, что, по мнению экс-президента Украины, является военным преступлением.

До этого экс-депутат Верховной рады Игорь Лапин в интервью YouTube-каналу «Сейчас» отметил, что заявления украинских пропагандистов о нехватке снарядов у российской армии не имеют под собой оснований.

При этом политик отметил, что украинские войска страдают из-за отсутствия поставок оружия, что сильно сказывается на пехоте. Если ситуация на передовой не улучшится, то солдатам нужно будет покинуть нынешние позиции.

Ранее в США предложили Украине брать пример с нацистской Германии.

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