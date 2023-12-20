Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Финляндия получит от ЕК средства для хранилища на случай ядерной угрозы

Финляндия получит €62,9 млн для создания хранилища на случай ядерной угрозы

close
100%
Sergei Grits/AP

Глава финского Министерства внутренних дел Мари Рантанен заявила, что Еврокомиссия приняла решение выделить Финляндии €62,9 млн для создания в стране крупнейшего во всей Европе стратегического хранилища на случай ядерной угрозы. Об этом сообщает ТАСС.

«Дополнительное финансирование доказывает, что мы являемся сильным государством-участником Механизма гражданской защиты ЕС, что нашему опыту доверяют», — сказала Рантанен.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия приняла решение о выделении Финляндии €800 тысяч для покрытия расходов, связанных с повреждением газопровода Balticconnector. ЕК уточняет, что выделяемые €800 тысяч будут использованы для обеспечения безопасности в районе инцидента и расследования происшествия.

Balticconnector — проходящий по дну Балтийского моря трубопровод, соединяющий газовые сети Эстонии, Финляндии и Латвии.

Ранее власти Финляндии заявили, что надеются сотрудничать с Китаем при расследовании происшествия с Balticconnector.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами