Финляндия получит от ЕК средства для хранилища на случай ядерной угрозы

Глава финского Министерства внутренних дел Мари Рантанен заявила, что Еврокомиссия приняла решение выделить Финляндии €62,9 млн для создания в стране крупнейшего во всей Европе стратегического хранилища на случай ядерной угрозы. Об этом сообщает ТАСС.

«Дополнительное финансирование доказывает, что мы являемся сильным государством-участником Механизма гражданской защиты ЕС, что нашему опыту доверяют», — сказала Рантанен.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия приняла решение о выделении Финляндии €800 тысяч для покрытия расходов, связанных с повреждением газопровода Balticconnector. ЕК уточняет, что выделяемые €800 тысяч будут использованы для обеспечения безопасности в районе инцидента и расследования происшествия.

Balticconnector — проходящий по дну Балтийского моря трубопровод, соединяющий газовые сети Эстонии, Финляндии и Латвии.

Ранее власти Финляндии заявили, что надеются сотрудничать с Китаем при расследовании происшествия с Balticconnector.