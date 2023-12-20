Блинкен призвал конгресс дать денег Украине

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что у США почти закончилось время и деньги из предыдущих траншей для оказания помощи Украине и призвал конгресс выделить новый пакет помощи. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас почти закончились деньги, которые нам необходимы [для поддержки военных усилий Украины. — «Газета.Ru»], и у нас почти закончилось время», — заявил Блинкен.

В связи с этим он призвал конгресс как можно скорее достичь компромисса и выделить Украине деньги.

До этого сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс назвал «фантазиями» планы Киева выйти на границы 1991 года.

По мнению сенатора, США в данный момент предоставляют Украине только возможность погрязнуть в еще большем хаосе и разрушениях. Вэнс предлагает изменить политику США и «выступить в поддержку мира».

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.