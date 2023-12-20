В США сообщили, что Швеция скоро вступит в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Швеция скоро должна присоединиться к НАТО, что поможет усилению Североатлантического альянса. Об этом сообщает ТАСС.

«В этом году добавился 31-й член НАТО — Финляндия, а в ближайшее время к нему присоединится Швеция, что усилит потенциал и укрепит возможности оборонного альянса», — сказал Блинкен.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки (США) и Дания подписали договор о двустороннем военном сотрудничестве. По ее словам, после подписания документа американские военные и техника смогут постоянно находиться на территории Дании.

До этого Дания решила выделить пакет военной помощи Киеву на $1 млрд на три года. Финская газета Helsingin Sanomat писала, что военные США получат доступ к 15 базам на территории Финляндии. Открытие баз для американской армии предусмотрено условиями оборонного соглашения между Вашингтоном и Хельсинки.

Ранее сообщалось, что США получат доступ к военным базам в Швеции.