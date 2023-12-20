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Кадыров сообщил о продвижении в районе Клещеевки

Глава Чечни Кадыров сообщил о наступательных действиях в районе Клещеевки

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Глава республики Чечня Рамзан Кадыров заявил, что бойцы мотострелкового полка «Север-Ахмат» Минобороны России вместе с 88-й бригадой Луганской народной республики проводят наступательные действия в районе Клещеевки. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, атаки при помощи дронов «не дают спокойно вздохнуть» противнику в районе Клещеевки.

«Операторы БПЛА 78-го мотострелкового полка «Север-АХМАТ» МО РФ совместно с бойцами 88-й бригады ЛНР здорово преуспевают в наступательных действиях. Так держать», — написал Кадыров.

Ранее Кадыров сообщал, то Россия использует беспилотники для обнаружения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Кременском направлении, чтобы уничтожать их опорные пункты. По его мнению, решение о стрельбе в небо военные могли принять в попытке скрыть свою позицию от беспилотников. Кадыров добавил, что дроны на Кременском направлении использует штурмовая группа спецназа «Ахмат».

В декабре Кадыров заявлял, что регион выполнил план по частичной мобилизации на 1500%. По его словам, сформированные из добровольцев республики батальоны и полки находятся не под его руководством, а в подчинении Минобороны и Росгвардии.

Ранее Кадыров назвал сроки окончания СВО.

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