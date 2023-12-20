Украинские войска столкнулись с трудностями при эвакуации солдат из-за дронов РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут обеспечить эвакуацию раненых солдат с передовой из-за российских беспилотников. Об этом YouTube-каналу Newsroom рассказал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

«На многих участках фронта техника не выезжает на передовую, потому что, как только она появляется на расстоянии трех-четырех километров от передовой, ее сразу атакуют российские дроны», — объяснил военный.

По словам Кривоноса, из-за сложившейся ситуации украинским солдатам приходится выносить раненых товарищей с линии огня на руках.

До этого генерал рассказал, что российские FPV-дроны в зоне спецоперации парализуют украинскую армию, указав, что в плане производства таких беспилотников РФ обогнала Украину.

Кривонос отметил, что раньше российские бойцы запускали 70-80 дронов, теперь — более 100. Он особо отметил роль беспилотников с камерами ночного видения, способных значительно увеличить возможности армии.

Ранее на Украине признали превосходство России в подготовке подразделений.