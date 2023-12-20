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В Йемене началась мобилизация для отправки военных в сектор Газа

На севере Йемена начали всеобщую мобилизацию для отправки бойцов в сектор Газа

Власти севера Йемена, где правит шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы), проводят всеобщую мобилизацию для подготовки армии в боевых действиях в секторе Газа. Об этом в интервью РИА Новости сообщил член политбюро «Ансар Алла» Хузам аль-Асад.

Мобилизация проходит для поддержки палестинского народа в вооруженном конфликте с Израилем, пояснил политик. Хуситы открыли тренировочные лагеря. Отмечается, что обучаться военному делу пошли десятки тысяч людей.

Представитель Йемена заявил, что палестинский народ Газы «подвергается геноциду со стороны Израиля», который поддерживают США.

Аль-Асад подчеркнул, что у Йеменской Республики есть регулярная армия и развитый военный потенциал, поэтому проходящие обучение мобилизованные не будут участвовать в боевых действиях на севере Йемена.

16 декабря телеканал Al Jazeera сообщил, что американские военные изучают вопрос нанесения удара по военным объектам мятежников-хуситов в Йемене.

15 декабря Associated Press заявлял, что контейнеровоз MSC Palatium III под либерийским флагом загорелся в Красном море после попадания ракеты, которую выпустили повстанцы-хуситы со стороны Йемена.

Ранее хуситы заявили, что будут мешать проходу следующих в Израиль судов.

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