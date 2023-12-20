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На Украине пообещали создать 50 тысяч FPV-дронов в декабре

Украинский министр Камышин: Киев в декабре сможет произвести 50 тысяч FPV-дронов

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Shutterstock

Украина сможет произвести 50 тысяч FPV-беспилотников в декабре. Об этом министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин рассказал в своем Telegram-канале.

«Уже в декабре мы производим более 50 тысяч FPV-дронов. Кроме FPV-дронов мы уже способны произвести в следующем году более 10 тысяч ударных дронов средней дальности, и более 1000 дронов с дальностью за 1000 километров», — заявил министр.

20 декабря Камышин заявил, что в 2024 году Киев собирается произвести более одного миллиона разведывательно-ударных беспилотников FPV и более 11 тыс. ударных дронов средней и большой дальности.

В этот же день издание Newsweek писало, что платформа по поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ) United24 намерена приобрести пять тысяч дронов-камикадзе, чтобы компенсировать недостаточную работу артиллерии.

А газета The New York Times сообщала, что Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина в 2024 году сосредоточилась на создании собственного оружия.

Ранее российский полковник рассказал о функциях дронов для борьбы в Черном море.

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