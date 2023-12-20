На Украине рассказали о способе выезда мужчин призывного возраста из страны

Мужчины призывного возраста уезжают с Украины как лица, сопровождающие маломобильных граждан. О таком способе выезда из республики рассказал руководитель отдела организации пограничного контроля западного регионального управления Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Игорь Матвейчук в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его данный, сейчас на Украине мужчинам выдается около шести тысяч разрешений на выезд в месяц.

«Среди них около 15% — инвалиды и сопровождающие их лица», — уточнил Матвейчук.

Согласно его информации, по закону вместе с людьми с ограниченными возможностями за границу могут выехать несколько человек, обозначенные в сопроводительных документах как ухаживающие за ним лица. Однако впоследствии пограничники не могут проконтролировать, вернулись ли все сопровождающие на родину. Кроме того, документы на сопровождающих лиц несложно подделать, указал Матвейчук

В публикации отмечается, что на Украине поручили проработать изменения законодательства, ограничивающие число сопровождающих инвалидов лиц до одного человека, который вместе с инвалидом должен будет возвратиться обратно.

Некоторое время назад глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что эффективность принудительно мобилизованных стремится к нулю, однако ВСУ не могут обойтись без этой меры, потому что на фронте не хватает людей. Тем временем в стране ужесточается мобилизация, собираются раздавать повестки поквартирно и могут начать призывать женщин.

Ранее Зеленский рассказал о планах военных мобилизовать полмиллиона человек.