Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине рассказали о способе выезда мужчин призывного возраста из страны

ГПСУ: уклонисты покидают Украину как сопровождающие инвалидов

close
100%
Kuba Stezycki/Reuters

Мужчины призывного возраста уезжают с Украины как лица, сопровождающие маломобильных граждан. О таком способе выезда из республики рассказал руководитель отдела организации пограничного контроля западного регионального управления Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Игорь Матвейчук в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его данный, сейчас на Украине мужчинам выдается около шести тысяч разрешений на выезд в месяц.

«Среди них около 15% — инвалиды и сопровождающие их лица», — уточнил Матвейчук.

Согласно его информации, по закону вместе с людьми с ограниченными возможностями за границу могут выехать несколько человек, обозначенные в сопроводительных документах как ухаживающие за ним лица. Однако впоследствии пограничники не могут проконтролировать, вернулись ли все сопровождающие на родину. Кроме того, документы на сопровождающих лиц несложно подделать, указал Матвейчук

В публикации отмечается, что на Украине поручили проработать изменения законодательства, ограничивающие число сопровождающих инвалидов лиц до одного человека, который вместе с инвалидом должен будет возвратиться обратно.

Некоторое время назад глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что эффективность принудительно мобилизованных стремится к нулю, однако ВСУ не могут обойтись без этой меры, потому что на фронте не хватает людей. Тем временем в стране ужесточается мобилизация, собираются раздавать повестки поквартирно и могут начать призывать женщин.

Ранее Зеленский рассказал о планах военных мобилизовать полмиллиона человек.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами