Российские войска за минувшие сутки отразили пять атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Об этом сообщило министерство обороны в ежедневной сводке о специальной военной операции.

В российском оборонном ведомстве отметили, что в результате этого украинская армия потеряла до 40 военнослужащих.

«Подразделения «Западной» группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 115-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины в районах Синьковки и населенного пункта Терны в Харьковской области», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, украинские войска лишились двух боевых машин пехоты, двух пикапов, а также самоходной установки «Гвоздика».

До этого полковник в отставке, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявлял, что новые российские беспилотные летательный аппараты, которые разрабатываются для борьбы с силами Украины и НАТО в Черном море, должны иметь большой запас хода.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.