Военный корреспондент Федор Громов в интервью газете «Взгляд» прокомментировал сообщения украинских СМИ о серии взрывов в Кировограде (также известном как Кропивницкий). Он предположил, что Вооруженные силы России нанесли удары по аэродрому Канатово, где базируются истребители Су-24, способные нести западные ракеты Storm Shadow.

«У российской армии есть силы и возможности для нанесения максимального урона аэродрому. Мы планомерно уничтожаем возможные носители Storm Shadow», — сказал Громов.

Он добавил, что Кировоградская область имеет слабую систему противовоздушной обороны. По прогнозам военкора, ВС РФ продолжат наносить удары по указанным целям.

Данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации указывают на объявление воздушной тревоги в Кировоградской и Николаевской областях, а также в некоторых районах Херсонской области, находящихся под контролем Киева.

Ранее на Украине сообщили о взрывах в Черноморске и Одессе.