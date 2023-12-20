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Военкор назвал цели ударов ВС РФ по Кировограду

Военкор Громов: ВС РФ уничтожают украинские носители ракет Storm Shadow

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Министерство обороны РФ

Военный корреспондент Федор Громов в интервью газете «Взгляд» прокомментировал сообщения украинских СМИ о серии взрывов в Кировограде (также известном как Кропивницкий). Он предположил, что Вооруженные силы России нанесли удары по аэродрому Канатово, где базируются истребители Су-24, способные нести западные ракеты Storm Shadow.

«У российской армии есть силы и возможности для нанесения максимального урона аэродрому. Мы планомерно уничтожаем возможные носители Storm Shadow», — сказал Громов.

Он добавил, что Кировоградская область имеет слабую систему противовоздушной обороны. По прогнозам военкора, ВС РФ продолжат наносить удары по указанным целям.

Данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации указывают на объявление воздушной тревоги в Кировоградской и Николаевской областях, а также в некоторых районах Херсонской области, находящихся под контролем Киева.

Ранее на Украине сообщили о взрывах в Черноморске и Одессе.

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