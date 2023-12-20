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В Белоруссии рассказали о провокациях Украины на границе

Глава Совбеза Белоруссии Вольфович: Украина минирует территории на нашей границе

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Mstyslav Chernov/AP

Украинские военные минируют территорию на границе с Белоруссией. Об этом сообщил госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович, слова которого передает «Национальная оборона».

«На южных рубежах украинской стороной продолжается установка фортификационного оборудования, а также минирование своей территории. При этом проводятся спланированные и спонтанные провокации», — заявил Вольфович.

Он отметил, что украинцы портят и уничтожают белорусские объекты пограничной инфраструктуры, а также оказывают психологическое давление на пограничников.

20 декабря Вольфович заявил, что число военных учений блока НАТО за последние два года возросло более чем в три раза, а количество их участников — более чем в пять раз.

16 декабря сообщалось, что Белоруссия вышла из соглашения с Украиной о совместном контроле в контрольно-пропускных пунктах на границе.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) устанавливают защитные линии в виде так называемых зубов дракона в Черниговской области на границе с Россией и Белоруссией.

Ранее Россия ратифицировала соглашение с Белоруссией о создании учебно-боевых центров.

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