Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время попытки вернуть позиции к западу от Артемовска потеряли две бронемашины пехоты (БМП) и до 30 человек личного состава. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

По его словам, 19 декабря к западу от Артемовска противник решил пойти в атаку. Однако ответный огонь вынудил украинских солдат отозвать личный состав на этом участке.

До этого стало известно, что в ВСУ все чаще проявляются мрачные настроения с приближением зимы. В основном украинские бойцы жалуются на недостаток ресурсов для качественного обучения операторов беспилотников и ремонта машин в сжатые сроки.

В то же время дроны ВСУ работают на высоте до 500 метров, тем самым уступая более дальнобойным российским беспилотникам с лучшим программным обеспечением, которые могут подняться на две тысячи метров и избежать систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее немецкий журналист заявил о неэффективности западного оружия на стороне ВСУ.