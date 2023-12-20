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Украинские военные потеряли две БМП и десятки военных во время атаки под Артемовском

Советник главы ДНР Гагин: ВСУ потеряли до 30 военных при атаке под Артемовском

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Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время попытки вернуть позиции к западу от Артемовска потеряли две бронемашины пехоты (БМП) и до 30 человек личного состава. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

По его словам, 19 декабря к западу от Артемовска противник решил пойти в атаку. Однако ответный огонь вынудил украинских солдат отозвать личный состав на этом участке.

До этого стало известно, что в ВСУ все чаще проявляются мрачные настроения с приближением зимы. В основном украинские бойцы жалуются на недостаток ресурсов для качественного обучения операторов беспилотников и ремонта машин в сжатые сроки.

В то же время дроны ВСУ работают на высоте до 500 метров, тем самым уступая более дальнобойным российским беспилотникам с лучшим программным обеспечением, которые могут подняться на две тысячи метров и избежать систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее немецкий журналист заявил о неэффективности западного оружия на стороне ВСУ.

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