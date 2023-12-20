Зеленский назвал виновных в провале наступления ВСУ на юге

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что к провалу контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге привело то, что направление удара было раскрыто заранее. Пост опубликован в аккаунте Зеленского в соцсети X (бывший Twitter).

«У нас были сложности на юге, потому что все говорили, какие у нас цели. Все месяцы все говорили, куда мы идем, как лучше. <...> там на юге тепло, зима поздно приходит, оружия достаточно. С Россией, у которой оружия больше, это так не работает», — поделился Зеленский.

До этого Зеленский выразил уверенность в том, что США «не предадут» страну и продолжат оказывать ей финансовую поддержку.

Зеленский добавил, что в 2023 году страны — члены Европейского союза (ЕС) предоставили украинским властям большое количество вооружений. Более того, по словам украинского президента, региональное содружество планирует выделить €1,5 млрд на помощь Киеву до 24 декабря.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.