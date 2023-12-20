Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зеленский назвал виновных в провале наступления ВСУ на юге

Зеленский: к провалу ВСУ привело то, что направление удара было раскрыто заранее

close
100%
Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что к провалу контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге привело то, что направление удара было раскрыто заранее. Пост опубликован в аккаунте Зеленского в соцсети X (бывший Twitter).

«У нас были сложности на юге, потому что все говорили, какие у нас цели. Все месяцы все говорили, куда мы идем, как лучше. <...> там на юге тепло, зима поздно приходит, оружия достаточно. С Россией, у которой оружия больше, это так не работает», — поделился Зеленский.

До этого Зеленский выразил уверенность в том, что США «не предадут» страну и продолжат оказывать ей финансовую поддержку.

Зеленский добавил, что в 2023 году страны — члены Европейского союза (ЕС) предоставили украинским властям большое количество вооружений. Более того, по словам украинского президента, региональное содружество планирует выделить €1,5 млрд на помощь Киеву до 24 декабря.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами