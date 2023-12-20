В Минске заявили об увеличении числа и масштабов учений НАТО

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович заявил, что число военных учений блока НАТО за последние два года возросло более чем в три раза, а количество их участников — более чем в пять раз. Об этом Вольфович рассказал в интервью российскому журналу «Национальная оборона».

По словам госсекретаря, численность развернутых на ротационной основе передовых контингентов НАТО в Восточной Европе превышает 32 тысячи человек, их них 20 тысяч находятся в том числе в Польше и прибалтийских странах. При этом постоянно растут масштабы учений блока. За последние два года ежегодное количество учений вооруженных сил Североатлантического альянса увеличилось более чем в три раза (с 20 до 75), а состав их участников возрос более чем в пять раз (с 34 тысяч до 180 тысяч человек).

Вольфович подчеркнул, что нынешнюю ситуацию в Восточной Европе можно назвать крупнейшим военно-политический кризисом со времен Второй мировой войны. В этом кризисе Украина стала разменной монетой непомерных амбиций Вашингтона и его союзников.

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