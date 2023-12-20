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В Запорожской области заявили, что ВСУ «выдохлись» на этом участке фронта

Балицкий: ВСУ практически не пытаются атаковать на Запорожском участке фронта

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Александр Кряжев/РИА Новости

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал РИА Новости, что украинские войска практически не ведут активных атакующих действий на Запорожском участке фронта.

По его совам, если сравнивать положение на фронте с ситуацией, которая наблюдалась летом и осенью, то можно отметить три разных подхода к ведению боевых действий.

«Наши ребята очень грамотно сегодня ведут активную оборону. Противник выдохся настолько, что практически атакующих действий почти не ведет. Это единичные случаи», — сказал Балицкий.

Он добавил, что украинская сторона предпринимает «некоторые контратаки» со стороны Работино, но по всему фронту инициатива остается у российских военных.

Россия планирует вести военные действия на Украине вплоть до 2026 года и взять города Харьков, Запорожье и Днепр. Об этом написало издание Bild. Насколько достоверна публикация в немецкой газете, на какой срок планируют военные кампании и чего ожидать от ВСУ в ближайшее время — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что спецслужбы РФ сделали в новых регионах.

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