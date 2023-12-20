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Independent сообщила о резком росте недовольства среди украинских солдат

Independent: солдаты ВСУ недовольны плохим снабжением и своими командирами

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Gleb Garanich/Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) проявляют недовольство из-за необходимости перехода к обороне, усталость же и разочарование ощущаются не только на линии боевых действий, но и в столице страны. Об этом сообщает британская газета Independent.

В материале издания говорится, что с приближением зимы украинские военные беспокоятся о том, что российские войска лучше подготовлены к боям, а ВСУ вновь приходится оборонятся. Часть из них даже стала сомневаться в правильности действий своих командиров.

Independent утверждает, что раньше проявление недовольства среди украинских солдат было нечастым и заключалось лишь в частных беседах. Но сейчас оно широко распространилось среди военных, которые уже стали открыто критиковать свое командование.

Ситуацию усугубляет открытое противостояние главкома ВСУ Валерия Залужного и мэра Киева Виталия Кличко с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это противостояние принесло усталость и разочарование и в столицу страны. В свою очередь, из властных кулуаров тревога спускается вниз, все чаще вызывая у солдат опасения по поводу неэффективности и ошибочности решений украинской бюрократии.

При этом плохое обеспечение украинской армии сильно контрастирует с существенным увеличением выпуска военной продукции в России, чья оборонная промышленность выпускает бронетехнику и снаряды такими быстрыми темпами, что Киев не в состоянии за ними угнаться.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции пообещал, что не подпишет закон о мобилизации женщин, если он будет принят парламентом.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.

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