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Зеленский выступил против мобилизации женщин

Зеленский заявил, что не подпишет закон о мобилизации женщин

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Thomas Peter/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции пообещал, что не подпишет закон о мобилизации женщин, если он будет принят парламентом. Трансляцию мероприятия вели украинские телеканалы.

«Женщин нет, не подпишу», — сказал глава Украины в ответ на вопрос, подпишет ли он закон о мобилизации женщин.

При этом президент сказал, что согласится с идеей снижения мобилизационного возраста с 27 до 25 лет, если будут изложены аргументы.

Также Зеленский заявил, что Генштаб Вооруженных сил Украины во главе с главкомом Валерием Залужным запросил мобилизовать еще 450–500 тысяч человек. Он отметил, что пока не утвердил данную просьбу, так как не получил конкретных данных о ротации и отпускам для военнослужащих.

17 декабря начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что эффективность насильно мобилизованных украинцев почти нулевая.

Ранее в США пообещали Зеленскому неприятные вопросы на пресс-конференции.

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