Министр обороны Израиля: наземная операция распространится на новые районы в секторе Газа

Глава израильского министерства обороны Йоав Галант заявил о распространении наземной военной операции на дополнительные районы сектора Газа, сообщает электронное издание Times of Israel.

Об этом Галант сказал во время поездки на границу с палестинским анклавом. По словам министра, город Хан-Юнис стал «новой столицей террора», и Израиль не прекратит боевых действий, пока не доберется до руководителей палестинского радикального движения ХАМАС.

По данным издания, Галант в качестве новых районов военной операции мог иметь ввиду расположенный на юге центра Газа город Рафах и территории в центре анклава.

Ранее советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Марк Регев заявил, что положение движения ХАМАС на севере сектора Газа близко к коллапсу.

До этого министр обороны Израиля Йоав Галант сказал, что операция в Газе будет длиться до тех пор, пока Израиль не достигнет своих целей.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.