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Стало известно, когда Франция начнет обучение украинских пилотов

Минобороны Франции: страна начнет обучение пилотов ВСУ в 2024 году

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Lukasz Glowala/Reuters

Франция планирует начать обучение летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в первой половине 2024 года. Об этом сообщается на сайте министерства обороны республики.

В заявлении указано, что первые украинские пилоты истребителей должны прибыть в страну уже в начале следующего года. При этом представители ведомства не стали уточнять, управлению какими воздушными судами будут обучать бойцов ВСУ.

«После начальной подготовки во Франции они продолжат курс [обучения полетам] на истребителях в рамках подготовки у наших партнеров», — говорится в сообщении министерства.

Французский президент Эммануэль Макрон еще в середине мая заявлял, что Париж готов организовать тренировки украинских летчиков «прямо сейчас». Однако обучение пилотов ВСУ на территории страны до сих пор не началось.

Позже Reuters опубликовал материал, в котором говорилось о непригодности взлетно-посадочных полос на Украине для американских истребителей четвертого поколения F-16. Согласно информации агентства, многие взлетно-посадочные полосы в стране повреждены и не годятся для посадки хрупких западных самолетов.

Ранее американский генерал рассмеялся из-за просьбы главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного поставить в зону боевых действий истребители F-16.

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