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В Индии анонсировали начало поставок ЗРК «Акаш» Армении

Индия в ближайшее время планирует начать поставки своих ЗРК «Акаш» Армении

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Sergei Grits/AP

Индия в течение зимы собирается начать поставки своих зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Акаш» в Армению. Об этом сообщило агентство ANI со ссылкой на источник в минобороны страны.

«Поставки в Армению <…> начнутся в ближайшие несколько месяцев», — отметил источник.

В публикации обратили внимание, что Армения закупила в Индии вооружение на $600 млн. Также Бразилия, Египет, Филиппины и другие страны проявляют интерес к ЗРК «Акаш».

Комплекс «Акаш» — это детище Индийской организации оборонных исследований и разработок. Оружие успешно испытали еще в декабре 2007 года, затем создали новые модификации.

В начале декабря в Армении выразили надежду решить с РФ вопрос с поставкой оружия как партнеры. До этого замглавы минобороны Армении Грачья Саркисян заявил, что Ереван не будет подавать в суд на Россию из-за неполучения арсенала с ее стороны.

Ранее Пашинян опроверг связь увеличения оборонного бюджета Армении с подготовкой к войне.

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