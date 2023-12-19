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Зеленский: Украину не приглашают в НАТО

Зеленский назвал бредом частичное приглашение Украины в НАТО

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Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве прокомментировал возможность приема страны в альянс. Трансляцию ведут украинские телеканалы.

«Нас не приглашают в НАТО. Сигналы о частичном участии, честно говоря, бред», — заявил он.

По его словам, Киев никогда «не признает то, что часть Украины будет в НАТО».

Зеленский добавил, что контакты с отдельными западными странами по двусторонним гарантиям безопасности продвигаются медленнее, чем ожидалось.

Также Зеленский заявил во время своей пресс-конференции, что Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) во главе с главкомом Валерием Залужным запросил мобилизовать еще 450–500 тысяч человек.

До этого глава министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен во время выступления в Гудзоновском институте заявила, что в данный момент нельзя назвать сроки, в которые Украина могла бы выполнить требования для вступления в НАТО.

Ранее в США пообещали Зеленскому неприятные вопросы на пресс-конференции.

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