Армия Израиля нашла в секторе Газа более 1,5 тыс. туннелей ХАМАС

Израильская армия с начала конфликта в секторе Газа смогла обнаружить свыше 1,5 тысячи туннелей, которые принадлежат движению ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС.

«С начала наземной операции в секторе Газа войска ЦАХАЛа выявили около 1,5 тыс. тоннелей и подземных переходов, принадлежащих ХАМАС», — говорится в сообщении.

По данным ЦАХАЛ, множество подземных сооружений были расположены под школами, больницами, мечетями, объектами ООН и гражданскими учреждениями.

Ранее сообщалось, что израильские вооруженные силы обнаружили на территории сектора Газа принадлежащий ХАМАС огромный тоннель и назвали его «жемчужиной в короне» всех найденных ранее коммуникаций палестинской организации.

Описывая масштабы тоннеля, Бульштейн пояснил, что глубина его залегания достигала 50 метров, а протяженность составила около четырех километров. По тоннелю способны беспрепятственно проезжать автомобили, а его отделке «могут позавидовать даже туннели метро во многих странах мира».

17 декабря сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нашла крупнейшую систему тоннелей радикального палестинского движения ХАМАС.

Ранее Израиль начал затапливать тоннели в секторе Газа.