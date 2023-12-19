Глава ФСБ заявил об увеличении числа украинских диверсантов

Украинские власти усиливают диверсионную деятельность по отношению к России. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников в эфире Первого канала.

Глава спецслужбы отметил, что Украина усилила тайную борьбу, засылку агентов и диверсантов. По его словам, украинская разведка также устанавливает связь с теми людьми, которые находятся на территории России, с целью осуществлений диверсий в тылу.

Бортников также рассказал, что за рубежом организовали масштабную кампанию по раскачиванию ситуации внутри России. По словам Бортникова, из-за действия зарубежной разведки выросло количество преступлений, связанных с терроризмом.

До этого ФСБ сообщало, что в 2023 году пресекла в Крыму 14 диверсионно-террористических актов, а также изъяла 37 самодельных взрывных устройств и 200 кг взрывчатки.

В декабре ФСБ задержала гражданина Украины, который шпионил за российскими военными.

Ранее в России назвали число предотвращенных за год терактов.