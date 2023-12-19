Путин заявил, что пойдет до конца, защищая интересы Родины

Президент России Владимир Путин заявил, что собирается идти до конца в вопросе защиты интересов страны. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, возможность работать на Родину является наградой.

«Родина всем нам дала возможность и наградила нас с вами возможностью поработать на нашу страну. Это награда со стороны Родины для каждого из нас», — сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что поработать на российский народ — это награда, которую дала Родина. Обращаясь к Героям России он обратил внимание, что готов безмерно защищать интересы страны.

Один из награжденных бойцов передал российскому лидеру благодарность сослуживцев, что он дает возможность проявить себя. Он пообещал «идти до конца в любой обстановке». Путин признался, что ему очень важно услышать эти слова от офицеров, которые на передовой в зоне спецоперации рискуют собой, «не боятся ничего», идут вперед и ведут за собой солдат.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».