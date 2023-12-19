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Командир ВСУ признал поражения Киева по всем фронтам

Командир батальона ВСУ признал поражения Киева по всем фронтам

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Mstyslav Chernov/AP

Киев проигрывает на всех фронтах, признал командир одного из батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Кирилл Верес. Его слова приводит украинский портал «Факты ICTV».

«Если говорить о всей войне, о всех фронтах — медийные и там, где бои, — проигрываем», — сказал он.

Верес добавил, что в стране сейчас «очень тяжелое время» и не может назвать направление, в котором Украина бы выигрывала.

О ситуации на линии фронта 19 декабря рассказал министр обороны России Сергей Шойгу. Он раскрыл число потерь ВСУ в период контрнаступления, которое началось 4 июня 2023 года. По словам министра, в ходе контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих. Также Вооруженные силы РФ уничтожили 121 самолет противника и 766 танков, включая 37 танков Leopard.

Шойгу добавил, что с начала специальной военной операции (СВО) на Украине потери ВСУ превысили 383 тысячи военнослужащих. Главной же задачей ВС РФ сейчас является методичное ведение активной обороны и уничтожение западной техники, ограниченные запасы которой в данный момент продолжают поставляться Вооруженным силам Украины, отметил он.

Ранее бойцы ВСУ пожаловались на большие потери и дефицит боеприпасов.

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