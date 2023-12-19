Командир ВСУ признал поражения Киева по всем фронтам

Киев проигрывает на всех фронтах, признал командир одного из батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Кирилл Верес. Его слова приводит украинский портал «Факты ICTV».

«Если говорить о всей войне, о всех фронтах — медийные и там, где бои, — проигрываем», — сказал он.

Верес добавил, что в стране сейчас «очень тяжелое время» и не может назвать направление, в котором Украина бы выигрывала.

О ситуации на линии фронта 19 декабря рассказал министр обороны России Сергей Шойгу. Он раскрыл число потерь ВСУ в период контрнаступления, которое началось 4 июня 2023 года. По словам министра, в ходе контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих. Также Вооруженные силы РФ уничтожили 121 самолет противника и 766 танков, включая 37 танков Leopard.

Шойгу добавил, что с начала специальной военной операции (СВО) на Украине потери ВСУ превысили 383 тысячи военнослужащих. Главной же задачей ВС РФ сейчас является методичное ведение активной обороны и уничтожение западной техники, ограниченные запасы которой в данный момент продолжают поставляться Вооруженным силам Украины, отметил он.

Ранее бойцы ВСУ пожаловались на большие потери и дефицит боеприпасов.