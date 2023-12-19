Продвижение российских войск на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины (ВСУ) станет катастрофой для западных стран. Об этом пишет американская газета The New York Post.

Как указано в публикации, в настоящее время ситуация в зоне конфликта «гораздо серьезнее». Обозреватели уточнили, что речь идет об усердных действиях Вооруженных сил РФ на поле боя.

«На следующем этапе мы рискуем увидеть, как линия фронта сдвигается в пользу Москвы. Это знаменовало бы начало моральной и стратегической катастрофы», — подчеркивается в материале.

По словам авторов статьи, США и их союзники не снабдили Украину необходимой военной техникой и тем самым подвели ее. В то же время журналисты не исключили, что в 2024 году положение Киева станет еще хуже.

Также обозреватели задались вопросом, как Украина и ее зарубежные партнеры «дошли до этого». В материале отмечается, что западные державы возлагали большие надежды на летнее контрнаступление ВСУ.

19 декабря президент РФ Владимир Путин принял участие в заседании коллегии министерства обороны страны, в ходе которого оценил действия российских солдат в зоне специальной военной операции (СВО). Как сказал глава государства, сейчас инициатива на поле боя принадлежит ВС РФ.

Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал, что на поле боя наблюдается сложная ситуация.