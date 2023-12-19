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В США раскрыли, какое оружие Запад не планировал поставлять ВСУ

Time: Запад не хотел снабжать ВСУ оружием, которое дало бы преимущество над РФ

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Rod Lamkey/Global Look Press

США и ЕС никогда не планировали передавать Киеву мощное оружие, которое бы позволило Вооруженным силам Украины (ВСУ) получить преимущество в конфликте с Россией. Об этом сообщил американский журнал The Time.

«Решительную [военную] поддержку [Украине], вероятно, вовсе не собирались оказывать», — уточнили в публикации, отметив, что национальные интересы американцев «недостаточно совпадают» с интересами Украины.

По мнению автора статьи, эксперта Эллиота Акермана, Белый дом руководствуется политикой «медленного одобрения». То есть украинская армия получает достаточное количество оружия и боеприпасов для продолжения конфликта. Но арсенала не хватает для достижения реальных успехов на фронте.

19 декабря на Украине заявили о желании покупать оружие напрямую у американских компаний.

До этого Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

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