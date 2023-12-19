Генерал ВСУ заявил о сложной ситуации на фронте

Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский рассказал о сложной ситуации на фронте. Заявление опубликовано в его Telegram-канале.

По словам украинского генерала, ВСУ приходится вести боевые действия в условиях превосходства российских войск как в вооружении, так и в количестве личного состава.

«Ситуация сложная», — признает Сырский.

До этого президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, рассказал об улучшении снабжения Вооруженных сил страны. Глава государства заявил, что нужно и дальше направлять в войска самое современное оружие.

Российский лидер пообещал, что в 2024 году с учетом дополнительных бюджетных ассигнований объемы закупок и ремонта вооружения и техники будут значительно увеличены.

Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, отметил, что потери ВСУ с начала специальной военной операции (СВО) на Украине превысили 383 тысячи военнослужащих. Причем во время своего контрнаступления, начавшегося летом 2023 года, украинская армия потеряла 159 тысяч военнослужащих.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.