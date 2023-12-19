Путин оценил уровень современной техники в стратегических ядерных силах РФ

Уровень современных вооружений стратегических ядерных сил России достиг 95%. Об этом рассказал президент Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны, трансляцию вел телеканал «Россия 24».
Президент отметил, что ядерная триада обеспечивает баланс сил в мире, что в текущих условиях резко увеличивает ее значение.
«В условиях меняющегося характера военных угроз и появления новых военно-политических рисков существенно выросла роль ядерной триады», – сказал Путин.
По его словам, до конца года на боевое дежурство в ракетные войска стратегического назначения РФ введут 15 пусковых установок ракетных комплексов «Ярс» и «Авангард». Кроме того, на вооружение будет принято четыре подводные лодки, отметил президент.
В ходе выступления президент также оценил боеготовность военных округов и флотов РФ по итогам 2023 года.
Также Путин заявил, что Москва не планирует воевать с Европой.
Ранее Путин отметил поддержку народом российских военных.