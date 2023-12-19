Шойгу назвал потери ВСУ в ходе контрнаступления

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ рассказал о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления на фронте, которое началось 4 июня 2023 года. Трансляцию коллегии ведет телеканал «Россия 24».

По словам министра, в ходе контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих.

Также Вооруженные силы РФ уничтожили 121 самолет противника и 766 танков, включая 37 танков Leopard.

Шойгу добавил, что с начала специальной военной операции (СВО) на Украине потери ВСУ превысили 383 тысячи военнослужащих.

В сентябре Министр обороны называл главной боевой задачей российской армии на данный момент — методичное ведение активной обороны и уничтожение западной техники, ограниченные запасы которой продолжают поставляться Вооруженным силам Украины.

Ранее Шойгу заявлял, что у России нет других вариантов, кроме как победить в ходе специальной военной операции на Украине.