Путин оценил действия ВС РФ в зоне спецоперации

Вооруженные силы РФ в настоящее время владеют инициативой в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. На это в ходе заседания коллегии российского министерства обороны указал президент страны Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Оценивая текущую ситуацию на земле, на линии боевого соприкосновения, можно с уверенностью сказать, что наши войска владеют инициативой», — отметил глава государства.

Также он подчеркнул, что российские солдаты делают на поле боя все, что считают необходимым. В частности, на некоторых участках фронта ВС РФ в соответствии с приказами командования придерживаются тактики активной обороны. При этом на других направлениях боевых действий военнослужащие страны постепенно улучшают свои позиции, пояснил президент.

Кроме того, во время своего выступления Путин назвал мифом данные о неуязвимости военной техники западного производства. Как сказал глава государства, этот миф оказался разрушен в ходе спецоперации.

По словам российского лидера, сейчас Киев старается продемонстрировать западным «хозяевам» наличие у него успехов на линии соприкосновения. Однако попытки добиться результатов привели только к большим потерям в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), уточнил президент.

Ранее министр обороны РФ Серей Шойгу рассказал о потерях украинских войск в зоне СВО.