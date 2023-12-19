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Российские войска освободили территорию в пять раз больше, чем занимали ЛНР и ДНР

ВС РФ освободили территорию в пять раз больше, чем занимали ЛНР и ДНР до СВО

Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции на Украине освободили территорию в пять раз больше, чем занимали ДНР и ЛНР до начала СВО, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенной коллегии Минобороны. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Шойгу напомнил, что в состав России по итогам референдумов вошли четыре новых субъекта общей площадью более 83 тыс. кв. км с населением около 5 млн человек.

При этом акватория Азовского моря в результате произошедших событий стала внутренним морем РФ. Там был создан военно-морской район, отметил Шойгу.

Среди других результатов — восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом. Кроме того, более года действует сухопутный коридор с Крымом — налажено сообщение по железным и автомобильным дорогам.

До этого президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны, заявил о разрушении в ходе СВО мифа о неуязвимости вооружений Запада. По словам главы государства, украинские войска потерпели неудачу при попытках нанести поражение Вооруженным силам РФ.

Ранее в США признали, что РФ вынудили начать специальную военную операцию на Украине.

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