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Шойгу сообщил, сколько военнослужащих потеряла Украина с начала спецоперации

Шойгу: потери ВСУ с начала СВО превысили 383 тысячи военнослужащих

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Gleb Garanich/Reuters

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции (СВО) на Украине превысили 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии Минобороны.

Также во время своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, в числе которых 37 Leopard, отметил Шойгу.

Шойгу говорил, что у России нет других вариантов, кроме как победить в ходе СВО. Министр обороны назвал это главной боевой задачей российской армии на данный момент — методичное ведение активной обороны и уничтожение западной техники, ограниченные запасы которой в данный момент продолжают поставляться Вооруженным силам Украины.

Позже сообщалось, что украинские военнослужащие, находящиеся в зоне СВО, столкнулись с необычным противником в виде полчищ грызунов, которые появились в окопах. Украинский боец Дмитрий рассказал, что не видел ни одной мыши прошлой зимой, но в этом году они появились в огромных количествах.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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Операция на Украине
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