Минобороны прокомментировало атаку украинского дрона в Подмосковье

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку Украины совершить теракт под Москвой с помощью беспилотника. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным ведомства, украинская сторона пыталась атаковать столицу беспилотником самолетного типа, но в 12:35 мск устройство уничтожили над территорией Одинцовского района Московской области.

О случившемся рассказал и мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, заключил градоначальник.

До этого в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели план «Ковер». Все воздушные суда перенаправляются в Шереметьево. В пресс-службе аэропорта Внуково пояснили, что по независящим от них причинам введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Ранее в России утвердили порядок подавления и уничтожения беспилотников.