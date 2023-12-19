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Минобороны прокомментировало атаку украинского дрона в Подмосковье

Минобороны подтвердило ликвидацию украинского дрона в небе над Подмосковьем

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Shutterstock

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку Украины совершить теракт под Москвой с помощью беспилотника. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным ведомства, украинская сторона пыталась атаковать столицу беспилотником самолетного типа, но в 12:35 мск устройство уничтожили над территорией Одинцовского района Московской области.

О случившемся рассказал и мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, заключил градоначальник.

До этого в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели план «Ковер». Все воздушные суда перенаправляются в Шереметьево. В пресс-службе аэропорта Внуково пояснили, что по независящим от них причинам введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Ранее в России утвердили порядок подавления и уничтожения беспилотников.

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