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Американская ЧВК Bancroft намерена предложить свои услуги властям ЦАР

RFI: американская ЧВК Bancroft готова предложить свои услуги властям ЦАР

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Ben Curtis/AP

Делегаты американской частной военной компании Bancroft посетили Центральноафриканскую Республику с целью предложить свои услуги властям этой страны. Об этом сообщает радиостанция RFI со ссылкой на источники.

По данным источника, представители ЧВК уже ведут предварительные переговоры.

«Сотрудники Bancroft в настоящее время якобы находятся в столице ЦАР, где они готовят размещение группы с тем, чтобы предложить услуги по подготовке кадров и инвестировать в ряд секторов», – говорится в сообщении.

По данным радиостанции, Bancroft якобы планирует создать в ЦАР хорошо подготовленные и оснащенные подразделения, в чьи задачи будет входить управление и защита объектов горной добычи на территориях, где действуют вооруженные группировки», — сообщает радиостанция.

Сообщается, что в Госдепе США не запрашивали участия Bancroft в каких-либо действиях в ЦАР, руководство ЧВК на запрос журналистов не ответило.

До этого бывший разведчик ВС США Скотт Риттер назвал события, происходящие в Африке, процессом «деколонизации», который отразится на положении Парижа в регионе.

Ранее стала известна судьба бойцов ЧВК «Вагнер» в ЦАР.

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