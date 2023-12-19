На Западе подозревают Ермака в краже денег, выделенных Украине

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак может красть финансовую помощь Украине. Об этом сообщает газета Business Insider со ссылкой на украинских обозревателей.

«Он не делает Украину сильной, он подрывает военные усилия», — заявила директор украинского Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Издание предполагает, что если Ермак создаст новую коррупционную систему для того, чтобы красть и легализовывать западную помощь, то Запад получит повод полностью прекратить снабжение и финансовую поддержку Киева.

До этого стало известно о краже командирами Вооруженных сил Украины $1 млн на закупках генераторов.

Выяснилось, что военные заключали с поставщиками дополнительные соглашения, что сильно меняло конечную стоимость оборудования. При этом уже закупленные генераторы не поставляли в подразделения, а отправляли на склады. Из-за этого в части передали менее 15% от общего объема оборудования.

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