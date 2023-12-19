На Херсонском направлении российская артиллерия нанесла удары по районам сосредоточения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и поразила до 75 военнослужащих. Об этом сообщило в Telegram-канале Минобороны РФ.

Помимо живой силы, ВСУ потеряли три автомобиля, гаубицу «Мста-Б» и две пушки «Гиацинт-Б».

Также Минобороны РФ сообщило, что самоходные артиллерийские установки «Гиацинт-С» из группировки войск «Запад» успешно уничтожили опорный пункт и боевую технику ВСУ на Купянском направлении.

До этого российский боец с позывным «Санта» назвал число бойцов ВСУ, которых уничтожили за два месяца. По его словам, один из расчетов ударных беспилотников ставропольских десантников уничтожил около 140 вражеских солдат.

В начале декабря военный эксперт Алексей Живов высказывал мнение, что из-за боеприпасного голода ВСУ могут оставить позиции под Донецком, Артемовском (Бахмутом), Авдеевкой и Марьинкой. По мнению эксперта, фронт будет выровнен, а ВСУ будут отодвинуты в поля.

Ранее российский военный сжег окоп ВСУ первой очередью из автомата.