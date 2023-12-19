Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минобороны РФ раскрыли потери ВСУ на Южно-Донецком направлении

МО РФ: ВСУ потеряли до 100 военных на Южно-Донецком направлении за сутки

close
100%
Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 100 военнослужащих на Южно-Донецком направлении за сутки. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram–канале.

Также российскими военными были уничтожены три боевые бронированные машины ВСУ, два автомобиля, гаубица «Мста-С» и орудие Д-20.

Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» при помощи армейской авиации и батарей артиллерии отразили атаку и нанесли огневое поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики.

По данным Минобороны РФ, всего с начала СВО были уничтожены 553 самолета, 259 вертолетов, 9867 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса и 14 177 танков и других боевых бронированных машин.

До этого российская армия нанесла поражение штурмовому подразделению бригады «Азов» (организация запрещена в России).

Ранее ВС РФ ударили по командно-наблюдательному пункту нацгвардии Украины.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами