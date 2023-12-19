Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 100 военнослужащих на Южно-Донецком направлении за сутки. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram–канале.

Также российскими военными были уничтожены три боевые бронированные машины ВСУ, два автомобиля, гаубица «Мста-С» и орудие Д-20.

Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» при помощи армейской авиации и батарей артиллерии отразили атаку и нанесли огневое поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики.

По данным Минобороны РФ, всего с начала СВО были уничтожены 553 самолета, 259 вертолетов, 9867 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса и 14 177 танков и других боевых бронированных машин.

До этого российская армия нанесла поражение штурмовому подразделению бригады «Азов» (организация запрещена в России).

Ранее ВС РФ ударили по командно-наблюдательному пункту нацгвардии Украины.